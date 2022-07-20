ВСУ постоянно доказывают, что готовы стрелять по мирным людям

Главной целью украинской власти было и остается завоевание Донецка. Для достижения этого ВСУ не гнушаются расстреливать мирных людей, а свои собственные преступления называть российскими фейками. Об этом «360» рассказал военный корреспондент Денис Григорюк.

Далее — прямая речь военкора.

Киеву важно захватить Донецк

Медленно, но планомерно Союзные войска продавливают оборону украинской армии. Об этом свидетельствуют сообщения об освобождении населенных пунктов на севере и востоке Донбасса. Разумеется, затяжные бои выматывают солдат, но планы по освобождению ДНР никто не отменяет. Люди все так же хотят вернуться в оставленные в 2014 году города и села, и никто не намерен от них отказываться.

На данный момент боевая ситуация крайне сложная. Причем стабильно. Если говорить о донецком направлении, то каких-то серьезных перемен нет. Авдеевка взята в полукольцо, но остается еще несколько населенных пунктов, где ВСУ применяют тяжелое вооружение для ударов по Донецку.

Уже было несколько трагических инцидентов с гибелью мирных жителей. Однако крупные СМИ практически не обращают на это внимания, сосредоточившись на том, что происходит в украинских городах. А в это время ежедневно гибнут мирные жители в Донецке, Горловке, Ясиноватой, Макеевке.

К началу конфликта Донецкой Народной Республике была подконтрольна лишь треть бывшей Донецкой области, в ЛНР ситуация была значительно проще, поэтому Луганскую Народную Республику освободили быстрее, чем ДНР. Но в Киеве никогда не скрывали, что для них важнее всего было взять Донецк. Поэтому армия Украины концентрировались именно на донецком направлении.

Медиа — оружие украинской пропаганды

Как показывают свидетельства военнопленных, украинское командование в ходе боев за Мариуполь отдавало приказы об убийствах мирных жителей. Аналогичную ситуацию мы наблюдаем в Донецке, когда украинская армия бьет по мирным кварталам, где нет военных объектов.

Следом подключаются информационные войска, которые, оправдывая преступные действия украинских военных и командования ВСУ, убеждают, что это «самообстрелы».

У Украины нет ресурсов, чтобы удержать Донбасс. Все, что сейчас делают ВСУ, — играют на руку украинским медийщикам и политическому руководству, которое в угоду своим амбициям кладет жизни своих военных, чтобы после использовать это в информационной войне. Медиа — единственный по-настоящему эффективный инструмент в руках украинской стороны. Они его и используют по полной

Удары по Донецку не связаны с желанием победить военным путем. Да, у украинских военных было несколько успешных ударов по складам в ДНР, но это единичные случаи, исключения из многочисленных ударов по жилым кварталам. Обстрел автостанции «Центр» в час пик лишь подтверждает, что ВСУ намереваются убить максимальное количество мирных жителей.

Они будто мстят за свои военные поражения на фронте. Очевидно, что командование Вооруженных сил Украины понимает, что Донбасс им не удержать. Повлиять на ситуацию на фронте они никак не могут. Единственная для них возможность нагадить напоследок — унести с собой как можно больше жизней ни в чем не повинных людей.

Прогнозы — дело неблагодарное

Российские и Союзные войска стараются применять новую тактику ведения боевых действий. ВСУ дробят, разделяя их на мини-котлы, в которых уничтожаются вражеские войска. Как показала практика, это оказалось очень эффективно не только в вопросе освобождения территорий, но для сохранения жизней наших военнослужащих.

Прогнозы делать в этой ситуации — неблагодарное дело. Никаких сроков и дат мне не хочется называть. Спецоперация завершится ровно в тот момент, когда военно-политическое руководство России достигнет желаемого результата. До тех пор можно сколько угодно гадать и предполагать.

Запад меняет политиков, но не взгляды

О настроениях противника говорить сложно. Это лучше прослеживать по их высказываниям в социальных сетях. Однако и их контролирует Украинское государство, поэтому каких-то откровений мы, скорее всего, не увидим. Впрочем, очевидно, что на той стороне понимают, что ситуации, похожие на то, что было в Мариуполе и Северодонецке, повторятся еще не один раз.

Безусловно, признание КНДР Луганской и Донецкой народных республик — важный политический аспект, но на боевую ситуацию это никак не повлияет и повлиять не могло. Также сомневаюсь, что и отставка Бориса Джонсона что-то изменит.

Вопрос ведь в системе, а не в личности. Как мы видим, на Западе могут сменяться политики, но отношение к России и ситуации на Украине никогда не меняется

Очевидно, что и сейчас ничего кардинально не изменится. По крайней мере в лучшую сторону. А вот усугубление может произойти, если европейские государства возглавят условные «ястребы войны». Поэтому поводов для радости лично я не вижу. Система останется прежней, а это ключевое в данном вопросе.