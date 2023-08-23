Спецоперация 23 августа 2023, 12:17 ВСУ поручили забыть об Артемовске и перебросить все силы на Мелитополь — СМИ NYT: США посоветовали ВСУ перебросить войска для атак на Мелитополь Министерство обороны Украины

Читать 360tv в

Аналитики из США призвали командование украинской армии перебросить все возможные подразделения на одно направление, Запорожское, и сконцентрироваться на «взятии» Мелитополя. Об этом сообщила газета The New York Times.

«Специалисты по планированию посоветовали Украине сконцентрироваться на продвижении <…> к Мелитополю, главному приоритету Киева, и на прорыве российских минных полей и других оборонительных сооружений», — заявили собеседники издания.

Реклама

Американские стратеги проанализировали ситуацию и поняли, почему начавшееся в июне контрнаступление Вооруженных сил Украины провалилось. Командование рассеяло подразделения по разным участкам боевых действий, хотя следовало сосредоточиться на одном.

Из-за такой тактики больше украинских сил отправили к Артемовску и другим городам на востоке, чем к стратегически более важным Мелитополю и Бердянску. Американцы призвали провести перегруппировку, невзирая на возможные потери в личном составе и технике.

В боях около села Работино Запорожской области задействовали стратегический резерв ВСУ. Десантно-штурмовую бригаду вооружили западной техникой, в том числе машинами разминирования M1132 Stryker, но поняли, что они слишком уязвимые для российских снарядов.