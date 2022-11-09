ВСУ попытались взорвать газопровод в ЛНР | 360°

09 ноября 2022, 12:57
ВСУ попытались взорвать газопровод в ЛНР
Офицер НМ ЛНР Марочко: ВСУ пытались взорвать газопровод в Новоайдаре
Украинские силы хотели подорвать газопровод в поселке Новоайдар, но у них ничего не получилось. Взрывное устройство вовремя успели обнаружить. Об этом заявил офицер Народной милиции (НМ) ЛНР Андрей Марочко в эфире Первого канала.
«В населенном пункте Новоайдар вооруженные формирования Украины минируют газопровод», — рассказал он.
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По его словам, в дежурную часть МВД накануне поступила информация о том, что на улице Пролетарская в Новоайдаре нашли неизвестный пакет. Специалисты его обследовали и выяснили, что это самодельное взрывное устройство.
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«Оно было обезврежено», — подчеркнул Марочко.
Он добавил, что ВСУ хотели взорвать газопровод и оставить местных жителей без тепла, в то время как на улице уже минусовая температура.
Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины обстреляли Кременную в ЛНР. В результате погибла мирная жительница.
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ВСУ
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