ВСУ попытались взорвать газопровод в ЛНР | 360°

Спецоперация 09 ноября 2022, 12:57 ВСУ попытались взорвать газопровод в ЛНР Офицер НМ ЛНР Марочко: ВСУ пытались взорвать газопровод в Новоайдаре РИА «Новости»

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Украинские силы хотели подорвать газопровод в поселке Новоайдар, но у них ничего не получилось. Взрывное устройство вовремя успели обнаружить. Об этом заявил офицер Народной милиции (НМ) ЛНР Андрей Марочко в эфире Первого канала.

«В населенном пункте Новоайдар вооруженные формирования Украины минируют газопровод», — рассказал он.

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По его словам, в дежурную часть МВД накануне поступила информация о том, что на улице Пролетарская в Новоайдаре нашли неизвестный пакет. Специалисты его обследовали и выяснили, что это самодельное взрывное устройство.

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«Оно было обезврежено», — подчеркнул Марочко.

Он добавил, что ВСУ хотели взорвать газопровод и оставить местных жителей без тепла, в то время как на улице уже минусовая температура.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины обстреляли Кременную в ЛНР. В результате погибла мирная жительница.