Спецоперация 16 февраля 2024, 09:20 ВСУ попытались вывести несколько подразделений из-под Донецка Советник главы ДНР: ВСУ пытаются вывести несколько подразделений из-под Донецка РИА «Новости»

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Украинские войска пытаются вывести из-под Донецка несколько подразделений. Об этом рассказал ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

«Они (Вооруженные силы Украины. — прим. ред.) пытаются вывести ряд своих подразделений из огневого мешка, в котором оказались», — подчеркнул он.

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По его словам, под Донецком противник несет огромные потери. Украинский офицер в отставке Игорь Лапин заявил, что республика может потерять новые территории из-за нехватки средств на оборону. По его словам, жители Запорожья уже готовятся к сдаче населенного пункта.

Подобная ситуация складывается в Авдеевке. Там российские бойцы уже установили флаг РФ. Триколор красуется у стелы, рядом с которой еще месяц назад делал фото президент Украины Владимир Зеленский.

Координатор стратегических коммуникаций в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби признал, что Авдеевка может перейти под контроль России. По его словам, ВСУ также могут потерять и другие населенные пункты.