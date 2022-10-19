ВСУ попытались высадиться на берег Каховского водохранилища для захвата территории ЗАЭС | 360°

Важное 19 октября 2022, 13:55 ВСУ попытались высадиться на берег Каховского водохранилища для захвата территории ЗАЭС Минобороны: десант ВСУ попытался захватить территорию Запорожской АЭС

Читать 360tv в

ВСУ попытались высадить десант на берег Каховского водохранилища для захвата территории Запорожской АЭС. ВС России уничтожили десант. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков на брифинге.

Украинские военные задействовали 37 лодок и катеров: 12 — тяжелого типа, 25 — легкого.

Реклама

«Киевский режим не прекращает провокации с целью создания угрозы техногенной катастрофы на Запорожской атомной электростанции. Сегодня около 04:00 противник силами до двух рот предпринял очередную попытку высадки десанта на левый берег Каховского водохранилища и захвата территории атомной станции», — отметил Конашенков.

Реклама

Российская армия, охранявшая ЗАЭС по внешнему периметру, ликвидировала десант ВСУ. Удалось уничтожить 90 военных и 14 лодок.

«Остатки десанта артиллерийским огнем были рассеяны в акватории Каховского водохранилища», — добавили в оборонном ведомстве.

Уточняется, что в итоге на Запорожской атомной станции нет ни жертв. Радиационная обстановка по-прежнему в норме.