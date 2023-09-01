Спецоперация 01 сентября 2023, 12:01 ВСУ попытались войти в Работино и потеряли свыше 150 человек Балицкий: ВСУ потеряли 156 человек, пытаясь войти в Работино РИА «Новости»

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Бригады ВСУ численностью до 200 человек утром 1 сентября пытались зайти в Работино с северного направления. Об этом сообщил в Telegram врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

По данным политика, противник предпринял эту попытку около 07:30 утра. Передвигались украинские военные на легкобронированной и автомобильной технике.

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«По противнику было нанесено массированное огневое поражение, в результате которого он понес крупные потери», — подчеркнул он.

В результате противник отступил. По информации Балицкого, потери ВСУ составили 156 человек.

«В очередной раз <…> киевские военачальники положили роту мобилизованных украинских солдат», — заключил он.

В минувший четверг, 31 августа, Балицкий сообщал об уничтожении в течение ночи двух штурмовых групп ВСУ, пытавшихся прорвать оборону на окраине Вербового.