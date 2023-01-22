Спецоперация 22 января 2023, 22:22 ВСУ попытались уничтожить соляные рудники при отходе из Соледара Врио главы ДНР Пушилин: ВСУ попытались уничтожить соляные рудники при отходе из Соледара РИА «Новости»

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Украинские военнослужащие пытались уничтожить соляные рудники во время отхода из Соледара. Об этом сообщил в своем Telegram-канале врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

«Противник, отходя, собирался уничтожить соляные рудники — изнутри подрывали коммуникации, затруднив спуск в шахту. Но все восстановимо, и мы это обязательно сделаем», — написал он.

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Пушилин приехал в Соледар вместе с депутатом ГД Зурабом Макиевым для решения вопроса о создании пунктов гуманитарной помощи. Так как местных жителей в городе осталось очень мало, размещение пунктов сочли нецелесообразным. Всем необходимым людей обеспечивают бойцы ЧВК «Вагнер».

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«„Вагнеровцы“ сопровождали нас в поездке и рассказали, какие кровопролитные тут были бои и что противник не гнушался ничем — боевики, как обычно, прикрывались мирными жителями», — отметил врио главы ДНР.

По его словам, в городе остались разрушенные дома, поврежденный храм, здание администрации и памятник воинам Великой Отечественной войны. Все объекты Пушилин пообещал восстановить, чтобы в городе со временем появились новые жилые кварталы.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил об освобождении села Краснополье. Населенный пункт находится недалеко от Соледара.