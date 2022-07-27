ВСУ попытались ударить по железнодорожному мосту в Херсонской области

Вооруженные силы Украины ночью попытались нанести удар по железнодорожному мосту в Херсонской области. Об этом ТАСС сообщил заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

«По железнодорожному мосту [через Днепр] была попытка нанести удар, сейчас разбираемся», — рассказал он.

Ранее стало известно об обстреле Антоновского моста в Херсонской области со стороны Украины. Это единственный автомобильный переход, соединяющий Херсон с областью. Сооружение уцелело.

На прошлой неделе ВСУ два раза — 19 июля и в ночь на 21 июля — обстреливали Антоновский мост из американских РСЗО HIMARS. В первый раз по Херсону выпустили шесть ракет, пять из которых сбили системы противовоздушной обороны. Тогда мост оказался сильно поврежден. Во второй раз Вооруженные силы Украины выпустили уже 12 ракет, но ПВО также отразили удар. Российская армия нанесла ответ реактивной системой залпового огня.