Украинские войска попытались ударить по Мелитополю, но российская система ПВО перехватила все ракеты. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на корреспондента.

По данным журналиста, ВСУ выпустили снаряды по Мелитополю примерно в 00:30 8 августа. Всего в сторону города летели две ракеты, которые сбила российская система противовоздушной обороны.

По словам корреспондента, сейчас в районе железнодорожного вокзала нет электричества. Официальной информации об обстреле пока не поступало.

Мелитополь расположен на юге Запорожской области. Приазовская часть региона находится под контролем российской армии. Также войска России освободили от украинских националистов Харьковскую область. После потери контроля ВСУ начали активно обстреливать обе области.

В регионах создали военно-гражданские администрации и стали выдавать местным жителям российские паспорта. Как сообщил губернатор Херсонской области Михаил Ведерников, в Бериславском районе заработала псковская радиостанция «Седьмое небо». Перед этим Псковская область взяла шефство над районом.