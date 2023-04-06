Спецоперация 06 апреля 2023, 22:03 ВСУ попытались сместить фокус внимания с Артемовска на Авдеевку — Пушилин Врио главы ДНР Пушилин: ВСУ пытаются перефокусировать силы с Артемовска на Авдеевку Freepik.com

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Украинские военные пытаются перефокусировать силы с Артемовского направления на Авдеевку, где успешно продвигаются российские Вооруженные силы. Об этом в программе «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» рассказал временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

«Сейчас пока они пытаются понемногу перефокусировать свое внимание с Артемовска на Авдеевку. Почему Авдеевка — там наши подразделения продвигаются достаточно успешно. 1-й армейский корпус, там ребята прямо специалисты, они делают порой невозможное, сейчас продвигаясь по окрестностям Авдеевки», — заявил Пушилин.

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Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин рассказал о ситуации в Артемовске. По его словам, ВСУ заняли оборону у железной дороги и на западе Артемовска, организована оборона внутри города.

Украинский генерал Сергей Кривонос заявил, что Артемовск нужно было сдать еще зимой. Украина потеряла там лучших людей, отметил военный. Кривонос назвал ситуацию в городе мясорубкой.