Спецоперация 01 июля 2023, 09:32 ВСУ попытались рассеять оборону российских войск на Артемовском направлении РИА «Новости»: ВСУ наступали на Артемовском направлении малыми группами Официальный сайт президента Украины

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Вооруженные силы Украины пытаются рассеять оборону российских войск на Артемовском направлении под Соледаром, поэтому они наступают малыми группами — численностью до взвода. Такое заявление в беседе с РИА «Новости» сделал командир танкового подразделения 200-й бригады Южной группировки войск.

«Противник пытается мелкими группами наступать по всему фронту, это не сказать что масштабное наступление, о котором все пишут в новостях, это просто наш фронт, наши усилия [хотят] рассеять», — пояснил он.

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Однако у украинских боевиков ничего не получается, отметил командир танкового подразделения. Российские подразделения работают слаженно и четко, у них установлена взаимосвязь, благодаря чему выстраивается эффективная работа.

ВСУ также поменяли тактику на Ореховском направлении. Причиной стали большие потери украинской армии. Теперь они не бросают большие силы в самоубийственные наступления, а тоже работают малыми группами и забрасывают российские позиции снарядами. Но получают отпор.

Зарубежные эксперты признают: контрнаступление ВСУ идет медленнее ожидаемого. Ни у кого не должно быть иллюзий, что оно будет долгим и «очень кровавым».