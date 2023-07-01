01 июля 2023, 09:32
ВСУ попытались рассеять оборону российских войск на Артемовском направлении
РИА «Новости»: ВСУ наступали на Артемовском направлении малыми группами
Вооруженные силы Украины пытаются рассеять оборону российских войск на Артемовском направлении под Соледаром, поэтому они наступают малыми группами — численностью до взвода. Такое заявление в беседе с РИА «Новости» сделал командир танкового подразделения 200-й бригады Южной группировки войск.
«Противник пытается мелкими группами наступать по всему фронту, это не сказать что масштабное наступление, о котором все пишут в новостях, это просто наш фронт, наши усилия [хотят] рассеять», — пояснил он.
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Однако у украинских боевиков ничего не получается, отметил командир танкового подразделения. Российские подразделения работают слаженно и четко, у них установлена взаимосвязь, благодаря чему выстраивается эффективная работа.
ВСУ также поменяли тактику на Ореховском направлении. Причиной стали большие потери украинской армии. Теперь они не бросают большие силы в самоубийственные наступления, а тоже работают малыми группами и забрасывают российские позиции снарядами. Но получают отпор.
Зарубежные эксперты признают: контрнаступление ВСУ идет медленнее ожидаемого. Ни у кого не должно быть иллюзий, что оно будет долгим и «очень кровавым».
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Специальная военная операция РФ на Украине
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