Спецоперация 28 августа 2023, 11:39 ВСУ попытались провести контратаку на Краснолиманском направлении Врио главы ДНР Пушилин: ВСУ 12 раз попытались контратаковать под Красным Лиманом РИА «Новости»

Читать 360tv в

За минувшую ночь украинские военные провели 12 попыток контратаковать под населенным пунктом Красный Лиман в Донецкой Народной Республике. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщил временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин.

По его словам, ВСУ намеревались отбить российские позиции в населенных пунктах Ямполовка, Надежда, Новоселовское и Ягодное.

Реклама

«Наши военные грамотно выстроили работу, минимизировали потери личного состава и техники со своей стороны, старались наносить по противнику серьезные удары», — рассказал глава республики.

Ранее Минобороны сообщило о ликвидации натовской гаубицы FH-70 в ходе контрбатарейной борьбы на Краснолиманском направлении. Кроме того, ВСУ лишились двух буксируемых гаубиц Д-20 и «Мста-Б».

Пушилин также заявлял, что ежедневно ВСУ теряют до 12 опорных пунктов на Купянском и Краснолиманском направлениях.