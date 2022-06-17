ВСУ попытались прорваться в ДНР со стороны Макеевки

Вооруженные силы Украины предприняли попытку вырваться из окружения и зайти на территорию Донецкой Народной Республики со стороны Макеевки. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Они пытаются выйти из котла и прорвать окружение», — рассказал он.

В числе боевиков есть иностранцы. Войска ДНР при поддержке российских военных пытаются подавлять усилия ВСУ.

Макеевка — город в ДНР, граничит с Донецком и Ясиноватой. В пятницу ее обстреливали дважды. Кроме того, ВСУ продолжили вести огонь по столице республики, последствия обстрелов показали на видео.