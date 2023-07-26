Спецоперация 26 июля 2023, 12:43 ВСУ попытались прорвать российскую оборону в Запорожской области — Балицкий Врио главы Запорожья Балицкий: ВСУ с четырех утра пытались прорвать российскую оборону Telegram-канал врио губернатора Запорожской области Евгения Балицкого

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Украинские военные за минувшие сутки предпринял 36 попыток обстрелять населенные пункты Запорожской области, написал в своем Telegram-канале врио губернатора Евгений Балицкий. По его словам, ВСУ атаковали на Пологовском, Токмакском и Васильевском направлениях.

Утром 26 июля ситуация в районе Работина, Новоданиловки и Новопокровки обострилась, отметил Балицкий.

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«Противник с четырех утра попытался прорвать оборону, однако столкнулся с ожесточенным отпором наших подразделений и несет значительные потери», — заявил врио губернатора Запорожской области.

О «затишье перед бурей» ранее сообщал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, украинские военные передислоцировались, а у села Дорожнянка обстановка накалилась. Он уточнил, что ВСУ запланировали новую волну атак на конец июля, которая может продлиться до середины августа.

Днем 22 июля под украинский обстрел в Запорожской области попали журналисты. В результате погиб военкор Ростислав Журавлев, еще три корреспондента пострадали. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что действия ВСУ не должны остаться безнаказанными.