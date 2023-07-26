26 июля 2023, 12:43
ВСУ попытались прорвать российскую оборону в Запорожской области — Балицкий
Врио главы Запорожья Балицкий: ВСУ с четырех утра пытались прорвать российскую оборону
Украинские военные за минувшие сутки предпринял 36 попыток обстрелять населенные пункты Запорожской области, написал в своем Telegram-канале врио губернатора Евгений Балицкий. По его словам, ВСУ атаковали на Пологовском, Токмакском и Васильевском направлениях.
Утром 26 июля ситуация в районе Работина, Новоданиловки и Новопокровки обострилась, отметил Балицкий.
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«Противник с четырех утра попытался прорвать оборону, однако столкнулся с ожесточенным отпором наших подразделений и несет значительные потери», — заявил врио губернатора Запорожской области.
О «затишье перед бурей» ранее сообщал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, украинские военные передислоцировались, а у села Дорожнянка обстановка накалилась. Он уточнил, что ВСУ запланировали новую волну атак на конец июля, которая может продлиться до середины августа.
Днем 22 июля под украинский обстрел в Запорожской области попали журналисты. В результате погиб военкор Ростислав Журавлев, еще три корреспондента пострадали. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что действия ВСУ не должны остаться безнаказанными.
ВСУ
Специальная военная операция РФ на Украине
Запорожская область
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