ВСУ попытались прорвать оборону у реки Ингулец в Херсонской области | 360°

Спецоперация 24 октября 2022, 09:32 ВСУ попытались прорвать оборону у реки Ингулец в Херсонской области Замглавы Херсонской области Стремоусов: войска отбили попытку ВСУ прорвать линию обороны РИА "Новости"

Читать 360tv в

Вооруженные силы Украины попытались прорвать линию обороны на Андреевском направлении в Херсонской области. Российские войска отбили атаку, сообщил в своем Telegram-канале заместитель главы региона Кирилл Стремоусов.

«На Андреевском направлении, в районе реки Ингулец, была отбита попытка укронацистов прорвать линию обороны», — сказал он.

Реклама

Кроме того, на Бериславском участке ночью взяли в плен диверсионно-разведывательную украинскую группу.

Реклама

По словам Кирилла Стремоусова, в остальном ситуация в регионе находится под контролем. Жители по совету властей выезжают из города и позволяют военным сражаться против ВСУ. Их предупредили о том, что возможны теракты в правобережной части региона, один уже произошел в самом Херсоне.

Ранее он заявил, что российские военные отбивают все атаки на Херсонском направлении.

Теракт в Херсоне произошел 23 октября. Его организаторы привели в действие самодельное взрывное устройство, которое привязали к столбу. Один человек погиб, трое пострадали.