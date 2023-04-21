Важное 21 апреля 2023, 12:59 ВСУ попытались применить химоружие на Запорожском направлении — Рогов Член совета ВГА Рогов: ВСУ попытались применить химоружие на Запорожском направлении Официальный сайт президента Украины

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Украинские боевики попытались применить химическое оружие против российских бойцов на Запорожском направлении. В итоге один военнослужащий получил химический ожог. Об этом сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов в Telegram-канале.

«Укронацисты при помощи беспилотников попытались использовать неизвестное вещество. Наши бойцы оперативно отреагировали», — написал он.

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Рогов уточнил, что никто серьезно не пострадал. На случай повторения атаки на передовую доставили комплекты химзащиты.

Еще в марте стало известно, что в ВСУ стали активно набирать женщин с химическим и биологическим образованием. Как пояснил «360» военный эксперт Евгений Михайлов, они, возможно, смогут помочь военным создать новые виды запрещенного оружия и вылечить солдат. Однако он не исключил, что химическое и биологическое оружие захотят использовать и для провокаций.

Давно известно, что на Украине работают лаборатории двойного назначения. Сообщалось также, что Украина заказывала у союзников костюмы химической защиты.