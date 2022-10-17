ВСУ попытались пойти в наступление на Лисичанском направлении | 360°

Важное 17 октября 2022, 12:45 Поделиться Telegram

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Viber ВСУ попытались пойти в наступление на Лисичанском направлении Минобороны России: войска предотвратили попытку наступления ВСУ на Лисичанском направлении

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Украинские войска предприняли попытку наступления на Лисичанском направлении, но российские войска отбросили их на исходные позиции. Об этом сообщило Минобороны России.

«Батальонная тактическая группа Вооруженных сил Украины предприняла неудачную попытку наступления в направлении населенного пункта Стряповка Донецкой Народной Республики», — сообщили в оборонном ведомстве.

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Российские подразделения вовремя отреагировали на опасность. В результате погибли более 50 военнослужащих ВСУ, вышли из строя шесть танков, четыре пикапа и две боевые бронированные машины.

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Ранее Минобороны России показало, как десантники уничтожили украинскую диверсионную группу. Бойцов ВСУ удалось засечь при помощи разведывательных беспилотников. В результате не только предотвратили нападение диверсантов, но и уничтожили их технику.

За минувшие сутки Вооруженные силы России также пресекли попытку противника прорвать оборону на Николаево-Криворожском направлении. ВСУ пошли в атаку вблизи населенного пункта Брускинское в Херсонской области. На Купянском направлении военные ударили по бойцам и технике 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ.

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