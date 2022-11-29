Важное 29 ноября 2022, 14:17 ВСУ попытались напасть в районе села Червонопоповка в ЛНР Минобороны России: войска пресекли попытку наступления ВСУ в направлении Червонопоповки РИА «Новости»

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Артиллерия и авиация остановила украинские подразделения при попытке напасть на Краснолиманском направлении. Об этом рассказал на брифинге представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Ротная тактическая группа ВСУ попыталась выдвинуться в атаку в сторону села Червонопоповка на территории Луганской Народной Республики, но получила удар в самом начале своей операции. В исходном районе ее накрыли огнем артиллерии, штурмовой и армейской авиации. Погибли более 40 военнослужащих Украины. Войска потеряли две боевые машины пехоты и четыре автомобиля.

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На территории ЛНР также уничтожили украинский зенитный ракетный комплекс «Оса-АКМ». Он находился недалеко от села Макеевка. Кроме того, сбили девять беспилотников. Их засекли над населенными пунктами Червоная Диброва, Голиково, Краснореченское, Площанка и Житловка ЛНР, Максимовка и Рыбинское Донецкой Народной Республики. В общей сложности с начала спецоперации уничтожили 2581 украинский дрон.

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