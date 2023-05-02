Спецоперация 02 мая 2023, 04:49 ВСУ попытались контратаковать ЧВК «Вагнер» в Артемовске «РВ» ВСУ подтянули силы в Артемовске для контратаки в попытке отбросить ЧВК «Вагнер» Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

Читать 360tv в

Украинские войска под Артемовском подтянули резервы и бросились в контратаку, пытаясь отбросить ЧВК «Вагнер». Об этом сообщили военкоры «Русской Весны», ссылаясь на сводки военных аналитиков Украины.

Данные в сводках разнятся, однако все они говорили, что ВСУ провели ряд контратак против «вагнеровцев». По одной информации, украинской армии «удалось отодвинуть россиян в нескольких кварталах».

Реклама

«В центре серой зоны Бахмута (украинское название Артемовска — прим. ред.) ВСУ провели серию контратак, но без зафиксированного успеха. Бои продолжаются», — сказано в другой сводке.

Поступила информация от украинских аналитиков, что ВСУ неожиданно пошли в атаку из 10 кварталов частного сектора. Стрелковые бои продолжаются в районе перекрестка улиц Серова и Освободителей Донбасса, вдоль участка на улице Чайковского и возле Благовещенской церкви.

Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что группировка продвинулась за сутки на 120 метров в разных направлениях. Днем ранее «вагнеровцы» отвоевали у ВСУ 230 метров города.