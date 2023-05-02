02 мая 2023, 04:49
ВСУ попытались контратаковать ЧВК «Вагнер» в Артемовске
«РВ» ВСУ подтянули силы в Артемовске для контратаки в попытке отбросить ЧВК «Вагнер»
Украинские войска под Артемовском подтянули резервы и бросились в контратаку, пытаясь отбросить ЧВК «Вагнер». Об этом сообщили военкоры «Русской Весны», ссылаясь на сводки военных аналитиков Украины.
Данные в сводках разнятся, однако все они говорили, что ВСУ провели ряд контратак против «вагнеровцев». По одной информации, украинской армии «удалось отодвинуть россиян в нескольких кварталах».
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«В центре серой зоны Бахмута (украинское название Артемовска — прим. ред.) ВСУ провели серию контратак, но без зафиксированного успеха. Бои продолжаются», — сказано в другой сводке.
Поступила информация от украинских аналитиков, что ВСУ неожиданно пошли в атаку из 10 кварталов частного сектора. Стрелковые бои продолжаются в районе перекрестка улиц Серова и Освободителей Донбасса, вдоль участка на улице Чайковского и возле Благовещенской церкви.
Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что группировка продвинулась за сутки на 120 метров в разных направлениях. Днем ранее «вагнеровцы» отвоевали у ВСУ 230 метров города.
ВСУ
Украина
Специальная военная операция РФ на Украине
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