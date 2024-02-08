Спецоперация 08 февраля 2024, 09:40 ВСУ попытались избежать окружения на Купянском направлении Марочко указал на угрозу окружения ВСУ со стороны ВС России под Купянском Ministry of Defense of Ukraine

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ВСУ начали проводить мероприятия по предотвращению окружения их группировки на Купянском направлении. Об этом заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале.

По его словам, украинские военные ведут контратаки в районах Синьковки, Петропавловки и населенного пункта Песчаное.

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«Активные действия врага наблюдаются и со стороны подразделений огневого прикрытия. Особое внимание уделяется флангам, где любой ценой украинское командование пытается удержать стратегически важные позиции», — указал Марочко.

Отставной военный рассказал, что ВСУ пытаются сдержать продвижение российской армии и предотвратить окружение. Он указал на формирование огневых мешков на ряде участков и предположил, что ВС России скоро могут окружить группировку.

Марочко добавил, что украинские боевики усиливают опасные направления и постоянно мониторят количество накопленных российской армии сил.

Ранее отставной подполковник сообщил о нехватке в ВСУ запчастей для ремонта западной техники. Из-за этого военные стали реже использовать зарубежные боевые машины.