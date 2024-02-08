08 февраля 2024, 09:40
ВСУ попытались избежать окружения на Купянском направлении
Марочко указал на угрозу окружения ВСУ со стороны ВС России под Купянском
ВСУ начали проводить мероприятия по предотвращению окружения их группировки на Купянском направлении. Об этом заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале.
По его словам, украинские военные ведут контратаки в районах Синьковки, Петропавловки и населенного пункта Песчаное.
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«Активные действия врага наблюдаются и со стороны подразделений огневого прикрытия. Особое внимание уделяется флангам, где любой ценой украинское командование пытается удержать стратегически важные позиции», — указал Марочко.
Отставной военный рассказал, что ВСУ пытаются сдержать продвижение российской армии и предотвратить окружение. Он указал на формирование огневых мешков на ряде участков и предположил, что ВС России скоро могут окружить группировку.
Марочко добавил, что украинские боевики усиливают опасные направления и постоянно мониторят количество накопленных российской армии сил.
Ранее отставной подполковник сообщил о нехватке в ВСУ запчастей для ремонта западной техники. Из-за этого военные стали реже использовать зарубежные боевые машины.
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