Важное 01 августа 2023, 13:13 ВСУ попытались атаковать российские гражданские суда в Черном море Минобороны: ВС России сорвали попытку ВСУ атаковать гражданские суда в Черном море РИА «Новости»

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Российские военные пресекли попытку украинских боевиков атаковать отечественные гражданские суда в Черном море, следовавшие к проливу Босфор. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«Киевский режим ночью попытался атаковать российские транспортные гражданские суда тремя безэкипажными катерами в юго-западной части Черного моря, они следовали к проливу Босфор», — заявили в ведомстве.

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В Минобороны подчеркнули, что сопровождавшие морской транспорт военные корабли ВМФ выявили и ликвидировали катера противника.

Кроме того, ведомство сообщало о безуспешной попытке националистов ударить надводными беспилотными катерами по кораблям Черноморского флота, которые стояли в рейде в 340 километрах от берегов Севастополя, писал RT.

Ранее российская армия нанесла групповой удар по местам производства безэкипажных катеров в Одессе.