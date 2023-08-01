01 августа 2023, 13:13
ВСУ попытались атаковать российские гражданские суда в Черном море
Минобороны: ВС России сорвали попытку ВСУ атаковать гражданские суда в Черном море
Российские военные пресекли попытку украинских боевиков атаковать отечественные гражданские суда в Черном море, следовавшие к проливу Босфор. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
«Киевский режим ночью попытался атаковать российские транспортные гражданские суда тремя безэкипажными катерами в юго-западной части Черного моря, они следовали к проливу Босфор», — заявили в ведомстве.
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В Минобороны подчеркнули, что сопровождавшие морской транспорт военные корабли ВМФ выявили и ликвидировали катера противника.
Кроме того, ведомство сообщало о безуспешной попытке националистов ударить надводными беспилотными катерами по кораблям Черноморского флота, которые стояли в рейде в 340 километрах от берегов Севастополя, писал RT.
Ранее российская армия нанесла групповой удар по местам производства безэкипажных катеров в Одессе.
Черное море
Минобороны РФ
Специальная военная операция РФ на Украине
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