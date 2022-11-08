ВСУ попытались атаковать на Бериславском направлении под Херсоном | 360°

Спецоперация 08 ноября 2022, 20:19 ВСУ попытались атаковать на Бериславском направлении под Херсоном Глава ВГА Стремоусов: атака ВСУ на Бериславском направлении оказалась провальной

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались пойти в атаку на Бериславском направлении в Херсонской области. Об этом заявил замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) региона Кирилл Стремоусов, сообщило РИА «Новости».

Украинские боевики понесли потери. Российские военные отбросили противника.

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«Было заброшено большое количество групп, но они все выявляются и ликвидируются. Ничего страшного нет», — подчеркнул Стремоусов.

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ВСУ 8 ноября ударили по поселку Камышаны Херсонской области из реактивной системы залпового огня HIMARS. Они запустили четыре ракеты, которые сбила система ПВО.

Стремоусов рассказал, что в Херсоне восстановили связь и электричество. Для местных жителей, желающих эвакуироваться из региона, запустили катер. Он будет курсировать до 11 ноября. На нем граждане смогут добраться до левобережной части области.

Все попытки наступления ВСУ на Херсонском направлении отбиваются, сообщил RT. Украинские военные «подтянули технику, боеприпасы», однако ПВО союзных сил хорошо работают.