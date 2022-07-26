ВСУ попытались атаковать Херсон

Система противовоздушной обороны сработала в Херсоне в ночь на 26 июля. Информации о повреждениях и жертвах нет, сообщили РИА «Новости» в пресс-службе военно-гражданской администрации Херсонской области.

«Минувшей ночью была попытка со стороны украинских войск нанести ракетный удар по Херсону. В небе было слышно несколько взрывов. Работала система противовоздушной обороны», — рассказали чиновники.

Информацию об ударе, в том числе возможных последствиях, жертвах и разрушениях, уточняют.

После участившихся атак ВСУ войска в Херсонской области усилили систему ПВО. Украинские военные обстреливали регион, в том числе Антоновский мост на въезде в Херсон, при помощи американских реактивных систем залпового огня HIMARS. Российский зенитчик рассказал, что для отражения таких ударов успешно используют зенитно-ракетный комплекс «Бук М-3».