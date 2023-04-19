Спецоперация 19 апреля 2023, 03:24 ВСУ попытались атаковать российские позиции в Запорожской области «РВ»: ВСУ пошли в атаку под Ореховом в Запорожской области и понесли потери РИА «Новости»

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Украинские военные пошли в наступление под городом Орехов в Запорожской области. Однако атака не увенчалась успехом и закончилась потерями в рядах ВСУ. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской весны».

Бронегруппа украинских боевиков начала наступление после артподготовки вечером 18 апреля. Однако их встретил 291-й полк российских сил, а также бойцы спецназа и разведки. Также отбивать атаку помогали танки и артиллерия, отметили военкоры. Когда наступающие начали нести потери, они стали отступать.

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Наши военные уничтожили технику врага, однако точное количество и ее вид пока не называются.

«Судя по всему, враг снова прощупывает нашу оборону на этом участке фронта, но теперь делает это и в темное время суток, возможно, ВСУ получили новое ночное вооружение», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что ВСУ также попытались прорвать оборону в районе под Угледаром. Однако эта попытка также закончилась неудачей врага.