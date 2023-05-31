Спецоперация 31 мая 2023, 22:09 ВСУ попытаются вновь занять Артемовск — Алаудинов Командир спецназа «Ахмат» Алаудинов: ВСУ попытаются занять Артемовск, но безуспешно РИА «Новости»

Читать 360tv в

ВСУ не оставят попытки разблокировать Артемовск, однако российская оборона готова им противостоять. Такое заявление в разговоре с ТАСС сделал командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов.

«ВСУ, конечно, будут пытаться занять Артемовск <…> У них ничего не получится, потому что наши силы и средства полностью выбили противника с его позиций, которые были приготовлены ими ранее», — сказал он.

Реклама

Военный отметил, что сейчас украинская армия несет огромные потери при попытках выбить наших солдат с занятых позиций. И эти потери будут расти с каждым днем. Вскоре, считает Алаудинов, противнику придется оставить эту идею.

Ранее советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин также рассказал, что ВСУ продолжают обстреливать Артемовск из артиллерии, но, по его словам, отбить город они не пытаются и находятся на большом расстоянии от города.

Артемовск полностью освободили 21 мая. Ожесточенные бои в этом населенном пункте длились 224 дня.