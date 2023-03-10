Спецоперация 10 марта 2023, 21:26 ВСУ попытаются в ближайшее время разблокировать Артемовск — Алаутдинов Командир «Ахмата» Алаутдинов: ВСУ стягивают группировки для разблокировки Артемовска Pixabay

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Украинские войска в ближайшее время предпримут попытку разблокировать Артемовск, для этого к городу стягивают новые группировки. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» рассказал помощник главы Чечни, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

«Они (украинские власти — прим. ред.) готовы туда закинуть любое количество мяса, чтобы нам нанести имиджевую потерю: что мы грозились, но не взяли этот Артемовск. Поэтому сама операция по разблокированию Артемовска планируется руководством блока НАТО. Для этого на данный момент сконцентрированы три группировки, мы это фиксируем», — заявил командир Ахмата.

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Потеря Артемовска для киевского режима будет серьезным ударом по имиджу. Алаудинов предупредил, что из-за большого скопления украинских сил первоначальный этап наступления будет тяжелым. Однако он заверил, что цель украинского командования вместе с НАТО достигнута не будет.

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ВСУ увеличили объем живой силы к северо-западу и юго-западу от Артемовска, сообщил ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. По мнению российского военного, есть два варианта развития событий — либо противник усиливает оборону, либо готовит наступление.