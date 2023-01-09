Эксклюзив 09 января 2023, 18:44 ВСУ попробуют применить при наступлении в Запорожской области те же методы, что и в Херсоне Военный эксперт Кнутов: ВСУ применят в Запорожье те же методы, что и в Херсоне Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Власти Запорожской области допустили, что ВСУ готовятся к форсированию Днепра в районе Каховского водохранилища. Военный эксперт Юрий Кнутов заявил в разговоре с «360», что Украина может прибегнуть к той же тактике, что и при наступлении на Херсон. Главная цель противника — разделить российские войска на три части.

«Запорожское направление — самое опасное и наиболее вероятное с точки зрения нанесения удара противника. Предпринималось несколько попыток форсирования на Каховском водохранилище, все они оказались отбиты. Но у Украины до сих пор остаются планы прорыва — форсирование как Каховского водохранилища, так и прорывы фронта на Запорожском направлении», — рассказал Кнутов.

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По его словам, основная цель противника — удары в сторону Бердянска для рассечения российской группировки на три части, а также чтобы те войска, которые находятся в Херсонской области.

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«Захват Мелитополя позволит противнику прирезать дорогу, которая идет вдоль Азовского моря и по которой осуществляется снабжение Крыма. Таким образом установить частичную блокаду Крыма», — добавил собеседник «360».

Он высказал мнение, что Украина хочет прибегнуть к уже ранее использованной тактике.

«Собирается использовать ту же тактику, что и при наступлении на Херсон», — подчеркнул Кнутов.

То есть речь идет о разрушении логистических путей, дорог, мостов, коммуникаций.

«Российская армия сделает все возможное, для того чтобы сорвать наступление противника и не допустить его прорыва. В первую очередь, будет использоваться артиллерия, которая наносит удары по местам скопления вражеских сил, не давая им возможности собраться в кулак и попытаться пробить нашу оборону», — заключил эксперт.

Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов предупредил о планах украинских военных форсировать Днепр.