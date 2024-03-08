Спецоперация 08 марта 2024, 13:00 ВСУ попали в отчаянное положение из-за уничтожения их лучшей техники Аналитик Меркурис назвал отчаянным положение ВСУ из-за потерь техники НАТО РИА «Новости»

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Положение украинских военных в зоне боевых действий становится все хуже, так как ВСУ уже потеряли лучшие образцы западной техники, предоставленной странами НАТО. Об этом заявил британский эксперт Александр Меркурис на своем YouTube-канале.

По его словам, ВСУ попали в непростую ситуацию и не могут дать отпор российским войскам.

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«Ситуация на линии соприкосновения становится настолько отчаянной, что украинцам приходится бросать все силы, чтобы защитить свои позиции», — отметил аналитик.

Меркурис добавил, что украинские боевики отправляют в зону СВО лучшую военную технику, но ее быстро уничтожают ВС России. Российские самолеты совершают сотни боевых вылетов в сутки и бьют по позициям ВСУ, заключил аналитик.

Ранее истребители ВС России атаковали украинские позиции под Авдеевкой. Для ударов экипаж Су-34 использовал неуправляемые авиационные бомбы ФАБ-500.