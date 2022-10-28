ВСУ понесли потери во время очередной атаки на Краснолиманском направлении | 360°

28 октября 2022, 14:03
ВСУ понесли потери во время очередной атаки на Краснолиманском направлении
Минобороны: при попытке наступления на Краснолиманском направлении погибли 50 бойцов ВСУ
Украинские войска предприняли попытку пойти в наступление на Краснолиманском направлении, в районе Червонопоповки. Атака провалилась, они потеряли более 50 военнослужащих. Об этом сообщило Минобороны России.
«Две батальонные тактические группы Вооруженных сил Украины вели наступательные действия в направлении населенного пункта Червонопоповка Луганской Народной Республики», — объявил на брифинге официальный представитель министерства Игорь Конашенков.
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Их остановили силами авиации и артиллерии. Погибли более 50 украинских военнослужащих. ВСУ остались без двух танков, двух автомобилей и трех боевых бронированных машин.
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Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24» тоже рассказал о нападении в районе Червонопоповки.
Батальонно-тактическая группа пошла в атаку в четверг. Подразделения ВСУ продолжили предпринимать безуспешные попытки прорвать линию обороны и понесли большие потери, сообщил ТАСС.
ВСУ
Специальная военная операция РФ на Украине
Красный Лиман
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