Спецоперация 16 сентября 2023, 14:42 ВСУ понесли потери при попытках вытеснить ВС России из Клещеевки Минобороны: на Донецком направлении ВСУ потеряли 1700 солдат и 16 танков РИА «Новости»

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Вооруженные силы Украины не отказались от планов по охвату Артемовска в ДНР. Противник продолжил штурмовые действия, безуспешно пытаясь вытеснить российские подразделения из Клещеевки и Андреевки, сообщили в Минобороны.

«Противник продолжил вести штурмовые действия группами 28-й, 93-й механизированных, 80-й десантно-штурмовой и 3-й штурмовой бригад», — указали в ведомстве.

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За прошедшую неделю на Донецком направлении Южная группировка отразила 34 атаки ВСУ. В результате украинские войска потеряли свыше 1700 солдат убитыми и ранеными, 16 танков, 34 автомобиля и 12 орудий полевой артиллерии.

Кроме того, на Краснолиманском направлении армия Украины безуспешно пыталась восстановить потерянные позиции около Торского и Серебрянского лесничества. Однако группировка «Центр» отразила 13 атак противника с помощью ударов авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем. В результате украинские потери составили более 400 бойцов, 18 боевых бронемашин, 12 автомобилей и 10 орудий.

Минобороны также сообщало об уничтожении узла связи ВСУ на территории ДНР. Объект находился в районе села Новомихайловка.