Спецоперация 29 июня 2023, 08:50 ВСУ понесли огромные потери под Горловкой ТАСС: ВС России уничтожили украинские подразделения огнем артиллерии под Горловкой Официальный сайт президента Украины

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ВС России уничтожают украинские подразделения под Горловкой артиллерийским огнем, не давая им продвигаться. Об этом ТАСС рассказал пленный военнослужащий ВСУ Сергей Кравец.

«Потери у нас очень большие, двигаться вариантов нет», — рассказал он.

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По его словам, подразделения постоянно доукомплектовывали из-за большого числа погибших и раненых. Он рассказал, что сначала выполнял боевые задачи вместе с сослуживцами в районе Артемовска, затем их перебросили под Горловку. Командир, несмотря на плотный артиллерийский огонь российских войск и минометный обстрел, не давал отступать, угрожая расстрелом.

«Прятаться было негде, нас выкашивали одного за другим. По рации никто не отвечал, нас там просто бросили. В итоге сдались в плен», — добавил собеседник агентства.

Ранее стало известно о катастрофических потерях Вооруженных сил Украины под Малой Токмачкой Запорожской области. Украинские подразделения не смогли преодолеть минные поля. По данным американских аналитиков, 47-я десантно-штурмовая бригада ВСУ оставила на поле боя гораздо больше уничтоженных боевых машин пехоты М-2, чем предполагалось.