29 июня 2023, 08:50
ВСУ понесли огромные потери под Горловкой
ТАСС: ВС России уничтожили украинские подразделения огнем артиллерии под Горловкой
ВС России уничтожают украинские подразделения под Горловкой артиллерийским огнем, не давая им продвигаться. Об этом ТАСС рассказал пленный военнослужащий ВСУ Сергей Кравец.
«Потери у нас очень большие, двигаться вариантов нет», — рассказал он.
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По его словам, подразделения постоянно доукомплектовывали из-за большого числа погибших и раненых. Он рассказал, что сначала выполнял боевые задачи вместе с сослуживцами в районе Артемовска, затем их перебросили под Горловку. Командир, несмотря на плотный артиллерийский огонь российских войск и минометный обстрел, не давал отступать, угрожая расстрелом.
«Прятаться было негде, нас выкашивали одного за другим. По рации никто не отвечал, нас там просто бросили. В итоге сдались в плен», — добавил собеседник агентства.
Ранее стало известно о катастрофических потерях Вооруженных сил Украины под Малой Токмачкой Запорожской области. Украинские подразделения не смогли преодолеть минные поля. По данным американских аналитиков, 47-я десантно-штурмовая бригада ВСУ оставила на поле боя гораздо больше уничтоженных боевых машин пехоты М-2, чем предполагалось.
ВСУ
Специальная военная операция РФ на Украине
Горловка
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