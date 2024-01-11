11 января 2024, 02:19
ВСУ понесли огромные потери от российских боевых вертолетов
MWM: ВСУ понесли серьезные потери от ударов вертолетов Ми-28Н
Российские войска воспользовались дефицитом снарядов ВСУ и нанесли украинской армии серьезные потери, сообщило издание Military Watch Magazine. Особенно эффективными стали удары с применением вертолетов Ми-28Н.
Вертолеты успешно справляются с уничтожением опорных пунктов ВСУ: одна машина может нести до 80 снарядов и ранее уже зарекомендовала себя в Сирии. Украинские бойцы не могут препятствовать ударам из-за полного господства России в воздухе и необходимости экономить боеприпасы.
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Авторы MWM отметили, что превосходство России в авиации и артиллерии продолжает расти, из-за чего незащищенными себя чувствуют даже элитные подразделения ВСУ. Острая нехватка снарядов может стать критической, если США в скором времени не согласуют новые пакеты помощи.
Украинская авиация оказалась неспособна противостоять российской. Западные эксперты отметили, что стране не удается восполнять потери Су-27 — самых мощных в авиапарке ВСУ. Только за первую неделю года Украина потеряла один Су-27, вертолет Ми-8 и 253 беспилотника.
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Специальная военная операция РФ на Украине
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