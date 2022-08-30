ВСУ понесли масштабные потери при попытке наступления на Николаево-Криворожском направлении

Минобороны подвело итоги спецоперации за вторник, 30 августа. Оборонное ведомство отметило, что украинские войска понесли большие потери при попытке наступления.

«В результате разгрома проведенного по личному указанию [президента Украины Владимира] Зеленского наступления украинских войск на Николаево-Криворожском и других направлениях противник понес масштабные потери», — написала пресс-служба министерства в Telegram-канале.

Также ведомство отметило, что украинские власти продолжают провокации на Запорожской АЭС. Они хотят создать угрозу техногенной катастрофы. ВСУ не перестают обстреливать территорию станции.

Военнослужащие подразделений МТО Восточного военного округа организовали полевые лагеря для участников СКШУ «Восток-2022». Они установили современные каркасные палатки, оборудовали кухню, прачечную и санузлы.