16 сентября 2023, 13:29
ВСУ понесли колоссальные потери в районе реки Оскол в Харьковской области
Власти Харьковской области заявили о колоссальных потерях ВСУ у Оскола
В районе реки Оскол, расположенной в Харьковской области, начались серьезные бои. Вооруженные силы Украины уже понесли колоссальные потери, сообщил РИА «Новости» глава администрации региона Виталий Ганчев.
«Работает как артиллерия, так и авиация. Колоссальные потери несет противник на данном направлении», — указал он.
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Ганчев подчеркнул, что не может рассказать подробности происходящего у Оскола из-за продолжения боев. Однако отметил, что среди военнослужащих армии Украины наблюдается паника и растерянность. При этом у подразделений ВС России «все получается как нужно».
Накануне российская разведывательная группа «Ночные охотники» вычислила и обратила в бегство украинскую ДРГ в Харьковской области. ВС РФ применили дрон со взрывчаткой.
В Харькове 16 сентября раздались взрывы. На место детонаций направили сотрудников экстренных служб.
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Специальная военная операция РФ на Украине
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