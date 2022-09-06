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ВСУ понесли колоссальные потери в Донбассе

Замминистра информации ДНР Безсонов сообщил о колоссальных потерях ВСУ

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ВСУ оставляют линию оборону на угледарском направлении, где несут колоссальные потери. Об этом заявил первый заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов в эфире телеканала «Россия-1».

«На фронтах есть продвижение, есть на угледарском направлении продвижение, там в некоторых поселках противник оставляет первую линию своей обороны и отходит с потерями», — отметил донецкий политик.

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В настоящий момент союзные войска закрепились рядом с Первомайским. Военнослужащие также продвигаются в горловском направлении. Артиллерия помогает выбивать украинских бойцов с их позиций, подытожил Безсонов.

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Ранее президент России Владимир Путин восхитился мужеством, с которым жители Донбасса отстаивают свою землю. По мнению главы государства, они воюют даже лучше профессиональных бойцов.

ВСУ

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