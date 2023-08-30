Спецоперация 30 августа 2023, 13:59 ВСУ понесли большие потери в боях на Запорожском направлении ночью Балицкий: ВСУ потеряли около 200 бойцов на Запорожском направлении за ночь РИА «Новости»

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Украинские силы за одну ночь лишились порядка 200 своих военных в результате сражений на Запорожском направлении. Об этом заявил временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

По его словам, ситуация вокруг Работина остается напряженной. Противник пополняет свой состав за счет новых мобилизованных, которых туда привозят. Однако украинскую армию это не спасает.

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«Только за прошедшую ночь на Запорожском направлении полегло около 200 солдат из числа ВСУ», — написал он.

Врио губернатора добавил, что утром 30 августа еще одна штурмовая группировка Вооруженных сил Украины пыталась наступать на окраинах Вербового. Однако российские силы ее уничтожили.

То же случилось и с другими украинскими бойцами, которые пошли в атаку через несколько часов. Балицкий опроверг слухи о том, что ВСУ смогли взять первую линию обороны Вооруженных сил РФ на Запорожском направлении.