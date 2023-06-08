Спецоперация 08 июня 2023, 10:59 ВСУ понесли большие потери при попытке наступления в Запорожье — Рогов Представитель ВГА Рогов: ВСУ понесли большие потери при попытке наступления в Запорожье РИА «Новости»

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Украинские силы во время наступления в Запорожской области не смогли прорвать оборону. Для ВСУ все закончилось большими потерями. Такое заявление сделал глава общественного движения «Мы вместе с Россией», член военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Рогов в беседе с РИА «Новости».

«Противник бросил на Запорожском участке фронта максимальные силы военных и техники. Такого количества еще ни разу не использовалось на нашем направлении. Натиск противника сдерживается, в том числе, благодаря применению артиллерии, авиации и танковых резервов», — сказал он.

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По его словам, противник основные силы бросил на территорию юго-восточнее и южнее Орехова, в направлении Токмака. Однако все попытки ВСУ прорвать линию обороны не увенчались успехом. Им пришлось отойти с большими потерями. Теперь украинские военные готовятся к новое атаке.

«На данный момент ВСУ удалось закрепиться на одной высоте в районе села Работино. Сейчас там идут непрерывные бои, наши военные выбивают противника», — уточнил представитель ВГА Запорожской области.

Он добавил, что украинская армия намерена захватить Токмак, а потом прорваться к Азовскому морю и перерезать сухопутный коридор в Республику Крым. Ранее Рогов сообщал об активных боевых действиях, которые ВСУ вели 4 июня рядом с Времевским выступом — на стыке ДНР и Запорожской области. Всего противник пытался идти в наступление на протяжении трех или четырех дней.