Спецоперация 04 мая 2023, 10:47 ВСУ понесли большие потери под Белогоровкой Командир спецназа «Ахмат» заявил о серьезных потерях ВСУ под Белогоровкой в ЛНР Официальный сайт президента Украины

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Большие потери понесли украинские силы под Белогоровкой в Луганской Народной Республики. ВСУ из-за этого вынуждены каждый день перебрасывать туда бойцов с других направлений, сообщил командир спецназа «Ахмат» и по совместительству заместитель командующего 2-м армейским корпусом Апты Алаудинов в беседе с ТАСС.

«Мы за эти дни уничтожили такое количество сил противника, что они несут просто страшнейшие потери. Они ежедневно стягивают силы с других направлений, они ежедневно уничтожаются», — сказал он.

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По его словам, ежедневно украинская армия вывозит с этого направления множество раненных и убитых. Алаудинов не подтвердил информацию, что российских военнослужащих окружили в районе Белогоровки. Он отметил, что армия РФ оттянула на себя определенные силы и средства и планомерно их уничтожает.

«То, что они там говорят, — что они 100 человек окружили, — это неправда. Там находятся бойцы спецназа „Ахмат“ и 2-го армейского корпуса, которые планомерно продвинулись», — подчеркнул командир спецназа.

Он добавил, что российские военные находятся практически на территории Белогоровки. Алаудинов заявил, что попытки ВСУ уничтожать ВС России в целом не увенчались успехом.