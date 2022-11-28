Спецоперация 28 ноября 2022, 05:20 ВСУ понесли большие потери под Артемовском — СМИ NYT: ВСУ понесли большие потери под Артемовском, еще 240 человек за сутки были ранены РИА «Новости»

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ВСУ понесли большие потери во время битвы под Артемовском в Донецкой народной республике (ДНР). За сутки ранения получили порядка 240 военных, сообщила газета The New York Times.

По данным издания, поток жертв среди ВСУ «казался нескончаемым». Речь идет о битве, которая состоялась 25 ноября и длилась в течение почти часа — за это время врачи насчитали 50 раненых,. При этом днем раньше число пострадавших выросло в разы — порядка 240 госпитализировали с огнестрельными и осколочными ранениями или сотрясением мозга.

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Солдаты и местные жители, а также представитель минобороны США рассказал, что Украина в последнее время стянула под Артемовск новые потоки подкреплений. В их числе — спецназ и бойцы территориальной обороны. Их направили, чтобы укрепить боевые позиции после тяжелых потерь.

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