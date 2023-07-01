Спецоперация 01 июля 2023, 03:20 ВСУ поменяли тактику на Ореховском направлении «РВ»: ВСУ изменили тактику на Ореховском направлении из-за понесенных больших потерь РИА «Новости»

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Украинская армия поменяла тактику на Ореховском направлении Запорожского фронта, ВСУ не бросают большие силы в самоубийственные наступления. Об этом сообщили авторы Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Военкоры сообщили, что противник сменил тактику, действует малыми группами и забрасывает российские позиции снарядами. Вооруженные силы России ведут контрбатарейную борьбу.

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«На линии Новоданиловка — Работино наблюдается активное перемещение бронетехники и личного состава боевиков ВСУ из 65-й и 47-й бригад. Проводится оборудование позиций, концентрация и ротация штурмовых групп», — говорится в сообщении.

Российские бойцы ожидают активных действий противника в дневное время суток. Наблюдается скопление и перегруппировка частей ВСУ.

Глава комитета начальников штабов США Марк Милли признал, что контрнаступление ВСУ идет медленнее, чем предсказывали. Генерал заявил, что оно будет долгим и «очень кровавым».