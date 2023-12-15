Спецоперация 15 декабря 2023, 09:45 ВСУ получили возможность расширить спектр применения бронетехники Марочко: морозы позволили ВСУ задействовать всю военную технику Yevhen Kotenko/Keystone Press Agency/globallookpress

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Почва в зоне СВО достаточно промерзла, поэтому украинские войска получили возможность использовать всю бронетехнику, в том числе танки. Об этом заявил отставной подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в своем Telegram-канале.

«Устойчивые минусовые температуры позволили противнику расширить спектр применения бронетехники», — указал он.

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По словам Марочко, на многих участках российские военные заметили передвижение вражеской военной техники. Он напомнил, что благодаря морозам грунт достаточно промерз, чтобы использовать даже тяжелые бронированные машины. Отставной подполковник добавил, что ВС России зафиксировали активизацию противника на танкоопасных направлениях.

Ранее ВСУ столкнулись с проблемами из-за использования некачественных боеприпасов. По информации Марочко, в украинские войска получили ржавые снаряды с истекшим сроком хранения. Он сообщил, что в районе Червоной Дибравы из-за взрывов таких боеприпасов погибли три боевика.