Спецоперация 23 апреля 2023, 22:33 ВСУ полностью покинули центр Артемовска — СМИ Bild: ВСУ покинули последние позиции в центре Артемовска РИА «Новости»

Читать 360tv в

Украинские силы в Артемовске отступают. Они уже покинули последние удерживаемые позиции в центре города. Об этом сообщила немецкая газета Bild.

По данным авторов статьи, боевики ВСУ отступают к западу. За ним следуют российские бойцы.

Реклама

«Российские войска уже продвинулись к западу от железной дороги и, похоже, продолжают наступление», — сказано в материале.

Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что украинские солдаты поднимают бунт в Часовом Яре и Константиновке из-за приказа президента Украины Владимира Зеленского удерживать Артемовск до 9 мая. Военные бросают оружие, встают и уходят, заявил бизнесмен. Однако «вагнеровцы» не собираются делать никаких подарков в честь Дня Победы, добавил он.

Минобороны РФ в очередной сводке за 22 апреля сообщило об освобождении еще двух кварталов в западной части Артемовска. Их взяли несколько отрядов штурмовиков под прикрытием ВДВ.