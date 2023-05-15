Спецоперация 15 мая 2023, 09:34 ВСУ подожгли дом с людьми при отступлении в Артемовске Житель Артемовска Корнеев: ВСУ при отступлении подожгли многоэтажку с людьми РИА «Новости»

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Украинские военные при отступлении из Артемовска подожгли многоэтажный дом, в подвале которого находились мирные жители. Об этом РИА «Новости» рассказал эвакуированный житель города Олег Корнеев.

По словам мужчины, солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) не давали людям выйти из горящего дома, заминировав вход в подвал и стреляя по пытавшимся подняться наверх жильцам.

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«Мы уже знали, что там (на входе в подвал — прим. ред.) мина. И стреляли везде — нельзя было выйти», — уточнил он.

Корнеев отметил, что спасли жильцов бойцы ЧВК «Вагнер». Они вывели людей из подвала, подорвав бетонную стену, противоположную входу.

Бойцы ЧВК «Вагнер» продолжают наступать на позиции ВСУ в Артемовске. Основатель компании Евгений Пригожин ежедневно сообщает о продвижении военных по освобожденной территории города.

Временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин заявил, что российские подразделения взяли под контроль основные высотные здания на территории Артемовска и продолжают продвигаться вперед.