Спецоперация 10 апреля 2023, 15:10 ВСУ подорвали в Артемовске здание горадминистрации Врио главы ДНР Пушилин: ВСУ при отступлении подорвали здание администрации Артемовска Ministry of Defense of Ukraine

Читать 360tv в

Украинские войска разрушили Артемовск, подорвали здание администрации и сильно повредили центральный район. Временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин рассказал в своем Telegram-канале о поездке в город.

Он признался, что посчитал важным лично побывать в Артемовске. Пушилин осмотрел разрушительные последствия действий киевского режима, в том числе в центре города. По его словам, предстоит много восстановительных работ, власти учтут опыт возрождения Мариуполя.

Реклама

«ЧВК „Вагнер“ показали наши флаги на том месте, где ранее было здание администрации. Противник его подорвал перед тем, как отойти под натиском наших подразделений», — написал Пушилин.

Врио главы ДНР наградил бойцов и обсудил с депутатом Госдумы Зурабом Макиевым целесообразность открытия пунктов гуманитарной помощи.

По другую сторону баррикад город посетил командующий Восточной группировкой войск Вооруженных сил Украины Александр Сырский, сообщили «Известия». Он назвал бои за город ожесточенными, а ситуацию — сложной.