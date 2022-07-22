ВСУ подкидывают все новые силы в мясорубку под Славянском

Украинские военные продолжают вести ожесточенные бои по всем направлениям. Причем противостояние под Славянскои и Изюмом стали напоминать мясорубку, в которую ВСУ подкидывают все новые и новые силы. Об этом заявил военный аналитик Михаил Онуфриенко, рассказавший о текущей ситуации на фронтах.

Далее — прямая речь собеседника «360».

Продолжение ожесточенных боев

Если смотреть на карту бывшей Украины, то изменения на фронтах незаметны. Тем не менее продолжаются в Харьковской области бои за Питомник. Здесь вооруженные силы противника уже не мечтают о наведении каких-то понтонных переправ на левый берег и о создании угроз группировке российских войск на этом направлении.

Они сосредоточились на обороне, а наши войска постоянно напрягают их в районе Питомника и Старого Салтова. Создается необходимость постоянно наращивать здесь группировку, которая находится в глухой обороне.

Источник фото: телеканал «360»

На другом направлении по трассе от Изюма на Славянск никаких изменений не произошло. Здесь продолжаются бои в лесном массиве, и больше всего это напоминает мясорубку. Причем мясорубку, в которую постоянно противник подбрасывает все новые и новые силы, которые перемалываются, но поступают новые, потому что все трассы снабжения славянско-краматорской группировки не перелезали.

Еще южнее, под Соледаром и Северском, идут бои за Серебрянку на правом берегу Северского Донца, что создает угрозу Северску уже северного направления.

Потери ВСУ

Генеральный штаб хунты признает потерю Берестового. Для наступления на Соледар с северо-восточного направления остается еще занять Яковлевку. Признали в генштабе и потерю южной части Покровского, а это уже создает угрозу наступления на Соледар наших войск с юга и наступления на Бахмут с востока.

При этом стоит отметить, что британская разведка MI-6 полна противоречий, как ветреная женщина. Позавчера и вчера они сообщали о том, что вооруженные силы России готовят наступление на славянско-краматорском направлении с целью создания большого котла, в который войдут не только Славянск с Краматорском, но и Константиновка, Дружковка, Торецк, Бахмут, Соледар и Северск. То есть фактически как минимум 70-тысячная группировка противника окажется в котле.

Источник фото: РИА «Новости»

После этого они еще сообщили о том, что силы России штурмуют Новолуганское и Углегорскую ТЭС, после чего начнется массированное наступление не только на Бахмут, но и на Константиновку с юга.

Попытки контрнаступления

Буквально сегодня глава британской службы внешней разведки МI-6 Ричард Мур сообщил о том, что Россия выдыхается. Судить о том, какие из этих заявлений на чем основаны трудно, но генерал Мур сообщил о том, что вооруженным силам киевского режима, возможно, даже удастся начать контрнаступление. И вот с этим контрнаступлением все не так хорошо, как хотелось бы Киеву или генералу Муру.

Во первых, сегодня командование хунты сообщило о том, что из-за штормов в северо-западной части Черного моря возрастает минная опасность из-за того, что вражеские мины могут сорваться с якорей. Там не уточнили, зачем наступающим вооруженным силам России минировать побережье, на которое они собираются наступать, но тем не менее таково сообщение командования.

Источник фото: РИА «Новости»

Одновременно с этим проводились попытки контрнаступления на самом севере Херсонской области, в том числе попытки в районе многострадального Давыдова Брода навести переправу через реку Ингулец. Еще одну переправу пытались навести в районе Ивановки — это село в серой зоне, о занятии которого вооруженные силы хунты сообщают как минимум трижды в месяц.

Обе попытки переправиться на левый берег Ингульца закончились провалом. Уничтожено порядка 100 боевиков, командир одной из рот попал в плен. Ко всему прочему, генштаб сообщает о том, что для полноценного полномасштабного наступления на Херсон необходима очень крупная группировка вооруженных сил.

Проблема состоит в том, что нужно создать трех или пятикратный перевес в силах, а потери оцениваются в 15 000 убитыми и несколько десятков тысяч ранеными. То есть предполагается, что наступление будет осуществляться как минимум силами нескольких сотен тысяч человек. Где взять такие силы вооруженным силам противника совершенно непонятно.

Цель — уничтожить мосты

Перед этим ставится задача уничтожения двух мостов. Один из них находится на Каховской ГЭС, а второй — в Херсоне. Именно этим и объясняются постоянные обстрелы, причем последняя попытка была полностью неудачной. Все 12 ракет установки HIMARS, запущенные по мосту в Херсоне были сбиты.

Источник фото: wikipedia.org

Сейчас в Киеве говорят о том, что нужно создать группировку как минимум из четырех РЗСО HIMARS, двух «Ураганов» и нескольких ударных БПЛА, которые должны нанести массированный удар, чтобы пробить систему ПВО, охраняющую мост. Насколько им это удастся — посмотрим. До сих пор успехов у них крупных не было.

Напоследок стоит отметить еще из западно-украинский фронт, о котором практически не говорят, потому что там не идут боевые действия, но тем не менее ползучая полонизация западной Украины происходит. Например, в Галиции, в частности, в Тернополе, в магазинах уже торгуют, в том числе и за злотые, хотя это противоречит законодательству киевского режима.