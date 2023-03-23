Важное 23 марта 2023, 16:12 ВСУ подготовили порядка 200 тысяч резервистов Основатель «Вагнера» Пригожин: ВСУ получили технику НАТО и подготовили резервистов flickr

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) получили огромное количество натовской техники и подготовили около 200 тысяч резервистов. Об этом заявил основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин. Интервью опубликовали в Telegram-канале его пресс-службы.

Он побеседовал с военкором Александром Симоновым и ответил на актуальные вопросы в штабе ЧВК «Вагнер». В ходе интервью Пригожин рассказал, что украинская армия получила поставки от НАТО. ВСУ передали разные бронированные машины и обещанные немецкие танки.

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«Танки Leopard, про которые все разговаривают и обсуждают, и подготовили резервов порядка 200 тысяч человек», — подчеркнул он.

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Также Пригожин сообщил, что ВСУ уже стянули к Артемовску свыше 80 тысяч бойцов. Украинские военные дислоцируются в районе Славянска, Северска и Краматорска. Основатель ЧВК «Вагнер» уже говорил о том, что под контролем «вагнеровцев» находится около 70% территории Артемовска. Они продолжают наступать до полного освобождения города.

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщал о том, что командование ВСУ расселяет своих солдат в домах мирных жителей в населенных пунктах рядом с Артемовском.