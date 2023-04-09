Спецоперация 09 апреля 2023, 21:49 ВСУ подготовили от 200 до 400 тысяч солдат для контрнаступления — Пригожин Основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин: ВСУ подготовили около 200 тысяч солдат для наступления РИА «Новости»

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ВСУ подготовили около 200 тысяч солдат для планируемого контрнаступления, а по некоторым источникам — до 400 тысяч. Об этом заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин на встрече клуба «Кибер Фронт Z».

Он подчеркнул, что недооценивать противника опасно.

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«Это наступление они пока не начинают. Ждут, пока окончательно просохнет почва, может быть, ждут какие-то дополнительные прибамбасы, ракеты, бронетехнику», — добавил Пригожин.

По мнению экс-подполковника армии США Дэниела Дэвиса, попытка ВСУ прорваться к Азовскому морю приведет к поражению. Украинская армия понесет потери и утратит способность вести боевые действия.

Ранее бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что Украина потеряла более 330 тысяч человек погибшими и пропавшими без вести. Об этом главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил представителю Петагона Марку Милли.

Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко в интервью британской газете не назвал конкретных цифр, однако сообщил, что это «ужасное число».