Российские войска уничтожили шесть вертолетов ВСУ под Одессой

Российские военные уничтожили шесть украинских вертолетов Ми-24 и Ми-8 под Одессой. Они наносили удары высокоточными ракетами «Оникс», сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

«Ночью в районе населенного пункта Арциз Одесской области, в районе военного аэродрома Червоноглинское, высокоточными ракетами „Оникс“ берегового ракетного комплекса „Бастион“ были уничтожены шесть вертолетов Ми-8 и Ми-24», — заявил Конашенков во время брифинга.

Он добавил, что российские военные поразили 11 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ. Также они уничтожили четыре ротных опорных пункта, восемь складов боеприпасов украинских войск в районах Константиновки, Антоновки, Елизаветовки, Долина и Лисичанска. Бойцы поразили две радиолокационные станции обнаружения воздушных целей в районах Краматорска и Крестища.

«Ракетными войсками и подразделениями артиллерии поражено 318 районов сосредоточения живой силы и военной техники. В результате ударов уничтожены до 400 националистов, выведены из строя 48 единиц военной техники», — уточнил генерал-майор.

По его словам, в течение дня российские ПВО сбили украинский самолет МиГ-29 над Северодонецком. Еще военные уничтожили три украинских беспилотника над населенными пунктами Новозвановка, Харцызск и Изюм. В районе Ивановки Харьковской области перехватили украинскую ракету «Точка-У», а в районах Изюма и Большой Камышевахи — два реактивных снаряда системы залпового огня «Смерч».

Всего за время проведения спецоперации российские военные уничтожили: 162 самолета, 124 вертолета, 790 беспилотников, 299 зенитно-ракетных комплексов, 2967 танков и других боевых бронированных машин. Также они поразили 347 установок реактивных систем залпового огня и 2778 единиц специальной военной автомобильной техники.