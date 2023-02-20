Спецоперация 20 февраля 2023, 08:37 ВСУ под Часовым Яром начали минировать местность у своих позиций — Марочко Экс-офицер Марочко: ВСУ под Часовым Яром начали готовиться к обороне Сайт президента Украины

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Подразделения Вооруженных сил Украины начали минировать местность, которая примыкает к их позициям в районе города Часов Яр в ДНР. Об этом заявил ТАСС подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Он рассказал, что российская разведка заметила в районе Часова Яра «увеличение фортификационных сооружений», а также сил ВСУ.

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«Выявлено активное минирование подходов к позициям противника и сооружение других инженерных заграждений», — добавил Марочко.

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По его словам, украинские войска юго-восточнее города начали дистанционно минировать леса. Им удается это сделать с помощью противопехотных мин ПФМ-1 «Лепесток», которые запрещены для использования Оттавской конвенцией. «Лепестки» имеют небольшой размер, поэтому их трудно увидеть без специального оборудования. Взрыв мин может привести к гибели или серьезному ранению людей.