Спецоперация 28 августа 2023, 14:21 ВСУ по совету американцев перебросили часть войск на южное направление WP: ВСУ перебросили часть войск с востока на юг, к Запорожскому фронту Ministry of Defense of Ukraine

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Командование Вооруженными силами Украины послушало наставников из США и перебросило часть войск с восточного на южное направление. Обозреватель The Washington Post Дэвид Игнатиус предупредил, что это все равно не спасет контрнаступление.

С самого начала кампании ВСУ уделили равное внимание трем направлениям, вместо того чтобы сконцентрироваться на главном ударе на юге. Чиновники из Пентагона призвали своих украинских коллег пересмотреть приоритеты и сосредоточиться на Запорожском фронте.

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«Украина отреагировала, наконец, переброской некоторых подразделений на юг из Артемовска и других районов на востоке, где, несмотря на аргументы США, они остались закрепившимися», — сказал журналист.

Американские стратеги рассчитывали, что благодаря контрнаступлению ВСУ пробьются к Азовскому морю и перекроют российским войскам сухопутную связь с Крымом. Однако, проанализировав результаты кампании, они поняли, что до наступления зимы сделать этого не удастся. Киевский режим не нанесет решающего удара, и в 2024 году, по мнению специалистов, конфликт продолжится.

Политик Аджаму Барака обвинил Пентагон и ЦРУ в том, что они с самого начала осознавали тщетность контрнаступления, но вынудили киевский режим пойти на этот шаг, сообщили «Известия». Он назвал американских генералов военными преступниками.